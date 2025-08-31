مصدر لـ«الإمارات اليوم»: إجراءات روتينية تفصل مانشستر يونايتد عن ضم الحارس الإماراتي الحمادي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن إجراءات إدارية روتينية تفصل حارس الوصل السابق، عبدالله الحمادي، عن الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضح المصدر المقرّب من وكلاء اللاعب أن الجهاز الفني للنادي الإنجليزي منح موافقة مبدئية على التعاقد مع الحمادي، لما يتمتع به من إمكانات بدنية وفنية وذهنية مميزة، إضافة إلى طموحه الكبير في خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد المصدر أن المؤشرات جميعها إيجابية وأن مسألة إتمام التعاقد تبدو مسألة وقت فقط.

وفيما يخص إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في بريطانيا، قال المصدر إن الحمادي يُصنّف كلاعب حر، ما يمنحه فرصة للتسجيل حتى بعد إغلاق باب القيد، شريطة التوصل إلى اتفاق رسمي ونهائي مع النادي.