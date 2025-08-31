خورفكان يتعادل مع بني ياس بـ«نيران صديقة»

تعادل خورفكان مع ضيفه بني ياس 2-2، اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

ونجح بني ياس في التقدم من تسديدة كايكي بيريرا التي ارتدت من القائم وارتطمت في جسد الحارس أحمد الحوسني قبل أن تسكن الشباك "23".

وأدرك طارق تيسودالي التعادل لمصلحة خورفكان بعد كرة مرتدة من دفاع "السماوي" تابعها برأسه في المرمى، "40".

وفي الشوط الثاني، عاود الفريق الضيف التقدم عبر تسديدة متقنة أطلقها جواو ويسنير من مسافة بعيدة لتستقر في الأخير على يسار الحارس "54".

ولكن مدافع بني ياس خالد الهاشمي تكفل في تسجيل هدف لخورفكان من نيران صديقة، بعدما ارتطمت عرضية أحمد كشك في جسده وخدعت الحارس قبل أن تستقر في مرماه "68".