الشارقة يكسب دبا من علامة الجزاء

فرض المنطق نفسه على نتيجة مباراة الشارقة ومضيفه دبا، اليوم الأحد، بفوز "الملك" بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وحضرت الخطورة من جانب أصحاب الأرض منذ الدقائق الأولى على مرمى الشارقة، حيث سنحت للمهاجم كاساما فرصتان ثمينتان من انفراد مباشر بالمرمى، غير أن الحارس المتألق درويش محمد كان بالمرصاد وأنقذ مرماه ببراعة.

ومع مرور الوقت، استعاد الشارقة توازنه وسيطر على مجريات اللعب، ليترجم أفضليته بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد واضحة على الياباني تاكاشي، لم يتردد الحكم زايد النعيمي في احتسابها، وتكفل المهاجم راي ماناي بتنفيذها بنجاح في الدقيقة 22، معلناً تقدم فريقه.

وكاد الشارقة أن يعزز تقدمه سريعاً عبر عثمان كامارا، الذي تلقى كرة عرضية مثالية أمام مرمى خالٍ من الحارس، لكنه أطاح بها فوق العارضة مهدراً فرصة محققة لمضاعفة النتيجة.

واتجه اللعب في الشوط الثاني لمصلحة دبا، الذي أجبر الشارقة على التراجع، إذ تعددت الكرات العرضية داخل الصندوق، والتي تألق فيها دفاع الشارقة ومن خلفهم حارس المرمى.