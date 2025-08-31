مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع الحارس الإماراتي الشاب عبدالله الحمادي

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع الحارس الإماراتي الشاب عبدالله الحمادي بعد تألقه في فترة التجربة التي خاضها في مركز تدريب الفريق في "كارينغتون".

وقال موقع "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطاني "إن نادي مانشستر يونايتد بصدد التوقيع مع حارس مرمى واعد إلى صفوفه ضمن صفقة انتقال حر".

وأوضح الموقع: "أن النادي الإنجليزي أبدى إعجابه بإمكانيات الحارس عبدالله الحمادي، عقب ظهوره بمستوى مميز خلال فترة تجربة خاضها الحارس في إنجلترا".

وأضاف: "خاض الحمادي فترة اختبار مع نادي إيفرتون في مارس الماضي، إذ حافظ على نظافة شباكه مع فريق (إيفرتون تحت 21 عاماً) ضد فريق بولتون واندرز في مباراة ودية على ملعب ديكينسون".

واختتم الموقع بنبذة عن مسيرة الحمادي في الدوري الإماراتي، إذ سبق للحارس الشاب اللعب مع نادي الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، ودافع عن عرين منتخب الإمارات للشباب تحت 18 عاماً، قبل أن يحصل على فرصة إظهار موهبته في بريطانيا هذا العام.