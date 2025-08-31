النصر والبطائح.. غابت الأهداف وهوية المتأهل «غامضة»

تعادل البطائح مع النصر من دون أهداف، على استاد آل مكتوم في دبي، أمس، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وجاء الشوط الأول بطيئاً من جانب الفريقين وغابت الخطورة عن المرميين، باستثناء بعض المحاولات الفردية من جانب النصر، والتي لم تُشكل أي خطورة تُذكر على مرمى ضيفه، بسبب التنظيم الدفاعي الجيد الذي ظهر عليه لاعبو «الراقي».

وارتفع إيقاع المباراة بصورة أفضل في الشوط الثاني، إذ ردّ القائم تسديدة دومبيا التي أطلقها من مشارف المنطقة، وكاد الحظ أن يبتسم للنصر لإدراك هدف التقدم، بعدما احتسب حكم المباراة ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد عبدالعزيز هيكل داخل الصندوق، قبل أن تتدخل تقنية «الفار» وتُلغي قرار الحكم، باعتبار أن مدافع البطائح لم يتعمد إبعاد الكرة. وضغط النصر في الدقائق الأخيرة للخروج ولو بهدف الفوز، وضاعت من دومبيا فرصة أخرى من تسديدة علت العارضة.