تعادل مخيّب للعين على أرضه.. و«إيجابي» لكلباء

خرج العين بتعادل مُخيب أمام ضيفه كلباء 1-1، أمس، في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، ليضع «الزعيم» نفسه في موقف معقد قبل مباراة الإياب على ملعب «النمور». ودخل العين اللقاء بنزعة هجومية واضحة، وأحرز له عبدالله تراوري واحداً من أجمل أهداف الموسم بتسديدة متقنة عند الدقيقة 30، غير أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب العين قبل التسجيل.

ورغم السيطرة العيناوية، تمكن كلباء من استغلال الفرصة الوحيدة له في الشوط الأول، وخطف نيمانيا يوفيتش هدف التقدم (45) بعد خطأ من المدافع آمادو نيانغ، ليضع الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس.

واستغل لابا كودجو خطأ دفاعياً من محمد سبيل بعد تمريرة متقنة من كاكو ليودع الكرة في الشباك بطريقة صعبة على الحارس معدلاً النتيجة «45+7».

واستمرت محاولات العين في الشوط الثاني بحثاً عن هدف الفوز لكن التسرع وسوء اللمسة الأخيرة حالا دون الوصول مجدداً للشباك.