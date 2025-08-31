بالخمسة.. الوصل يضع قدماً في ربع نهائي كأس المحترفين

وضع الوصل قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على حساب مضيفه الظفرة 5-1، أمس، على استاد حمدان بن زايد.

وكان الظفرة هو البادئ بالتسجيل عن طريق رامي يسلم، بعد سلسلة متقنة من التمريرات أنهاها محمد الخلوي بعرضية دقيقة ارتقى إليها قائد الظفرة ووضع الكرة برأسه على يمين الحارس، مانحاً فريقه الأفضلية المبكرة. وبعد محاولات هجومية مكثفة من جانب الوصل، أدرك نجوسيان جيان التعادل لمصلحة فريقه، بعد تسديدة قوية من داخل الصندوق استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس أمجد السيد عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، منح ريناتو جونيور فريقه الوصل هدف التقدم، مستفيداً من كرة عرضية أرضية وصلته من بيدرو مالهيري، ووضعها داخل الشباك «65».

وعزّز آداما ديالو تقدم الضيوف بعد كرة مرسلة من طحنون الزعابي سيطر عليها وسددها بقوة في الشباك «65»، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بعد مجهود فردي مميز «89».

واختتم سالم العزيز مهرجان أهداف الوصل، مستغلاً خطأ من حارس الظفرة ليُسجل منه الهدف الخامس «90+4».

3 مواجهات نارية اليوم أبرزها الوحدة وعجمان

يشهد استاد آل نهيان عند الساعة 20:30، قمة قوية بين الوحدة وعجمان، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

ويبحث صاحب الأرض عن المنافسة الجدية في جميع الجبهات هذا الموسم، في ظل المستوى اللافت الذي قدمه في الدوري معتمداً على خبرة نجومه ودعم جماهيره، لتحقيق فوز مريح قبل لقاء العودة في عجمان.

وسيغيب عن الوحدة خط دفاعه بالكامل لوجود الرباعي ساشا إيفكوفيتش، ولوكاس بيمينتا، وعلاء الدين زهير، وروبن فيليب، في معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً في دبي.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، يدخل خورفكان مواجهة متكافئة مع بني ياس، عند الساعة 17:55 في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين.

ويبحث خورفكان عن استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز لتسهيل مهمته في العبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يطمح بني ياس إلى إثبات قدرته على المضي قدماً في المسابقة، خصوصاً بعد الأداء المتزن الذي يقدمه في الدوري.

وفي التوقيت نفسه، يستضيف دبا على ملعبه فريق الشارقة، في مواجهة تبدو صعبة على أصحاب الأرض أمام منافس يملك خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه المباريات. ويعوّل دبا على الروح القتالية للاعبيه في محاولة تجاوز عقبة «الملك الشرقاوي».

في المقابل، يدخل الشارقة اللقاء بأفضلية فنية واضحة مدعوماً بأسماء قادرة على صنع الفارق، لكنه يدرك أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالحسابات المسبقة.