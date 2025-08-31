6ميداليات لمنتخب الدراجات في كأس آسيا للمضمار

ظفر منتخب الدراجات بست ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات ومثلها فضيات) خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتألق النجم محمد المطيوعي بتتويجه بذهبيتين: الأولى في سباقات الأومنيوم والثانية في المطاردة الفردية، فيما أضاف زميله أحمد المنصوري الميدالية الفضية في منافسات (الأومنيوم).

وأحرز البطل يوسف أميري ذهبية سباق المطاردة الفردية وفضية سباق النقاط، ليمنح المنتخب دفعة إضافية من الإنجازات الفردية، وتوج المنتخب بفضية سباق المطاردة الفرقية، ليُكمل حصيلة الميداليات القارية ويؤكد تميزه على مستوى العمل الجماعي والفردي معاً. وبهذه النتائج رفع المنتخب رصيده إلى ست ميداليات قارية، محققاً أفضل إنجاز في تاريخه بكأس آسيا للمضمار.