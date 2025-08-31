سبيل: استراتيجية الوصل لموسم السلة الجديد شعارها «فريق المستقبل»

أكد اللاعب الدولي السابق، والإداري الحالي للفريق الأول في كرة السلة بنادي الوصل عبدالله سبيل، أن إدارة الألعاب الجماعية في النادي تواصل في الموسم الجديد الذي يستهل منتصف الشهر المقبل استراتيجيتها الهادفة إلى بناء فريق المستقبل الذي يعتمد على المواهب الشابة من العناصر الوطنية القادرة خلال السنوات المقبلة على إعادة أمجاد اللعبة للنادي سواء على صعيد الألقاب أو البطولات، أو كرافدٍ أساسي للمنتخبات الوطنية.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «إن سلة الوصل تواصل المهمة في الموسم الجديد، بالتركيز على المواهب الشابة من أبناء النادي، وأثمرت في الموسم الماضي عن دعم المنتخب الأول بخمسة لاعبين أكدوا أنهم على قدر الثقة وأثبتوا تواجدهم مع (الأبيض) بمعدل أعمار يتراوح بين 16 و27 عاماً».

وأوضح: «ترتكز نواة الفريق في الموسم الجديد على عناصرنا الدولية التي نجحت في فرض حضورها مع المنتخب الوطني في مشاركاته الأخيرة، وهم: سالم خليفة (16 عاماً)، وسيف حامد (20 عاماً)، وعبدالعزيز خليفة (22 عاماً)، ومحمد محمود (25 عاماً)، وراشد أيمن (27 عاماً)».

وأضاف: «منحت إدارة الألعاب الجماعية ثقتها مجدداً للمدرب الوطني أحمد طلعت لقيادة الفريق الأول، واستكمال المهمة التي بدأنا قطف ثمارها على أرض الواقع، سواء في رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة، أو على صعيد موسم استثنائي لفرق مراحلنا السنية بحصدها ألقاب ست بطولات محلية».

وعن تدعيم الفريق بالمحترفين الأجانب، والمقيمين، قال سبيل: «ندرس تدعيم الفريق بمحترف أجنبي وحيد، لينضم بجوار المقيمين الدولي السوري محمود تراب، والموهبة الأردنية الشابة أحمد الحياري، ما يعطينا الحصول على التوازن المطلوب على أرضية الملعب في حصول العنصر الوطني على أكبر معدل دقائق بجانب اكتسابه الخبرات من العناصر الأجنبية في التدريبات وأثناء المباريات».

واختتم: «نتوقع استكمال استراتيجيتنا خلال العامين المقبلين في امتلاك فريق (بطولات) قادر على إعادة سلة (الوصل) لمكانتها ضمن فرق المقدمة بالدولة».

يذكر أن عبدالله سبيل من لاعبي الجيل الذهبي لسلة الوصل الذين سبق لهم حصد برونزية أبطال آسيا في عام 2006 تحت قيادة عميد المدربين عبدالحميد إبراهيم، بجانب حصد تسعة ألقاب بطولات محلية بين عامي 2006 و2009.



