كايو لوكاس: ندرك قوة منتخبي عمان وقطر.. ونعرف جيداً ما سنفعله

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، كايو لوكاس، إن «الأبيض» في أتم الجاهزية لخوض مباراتي الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل في الدوحة، مشدداً على أن اللاعبين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم، ويستشعرون حجم المسؤولية لإسعاد الجماهير للتأهل إلى المونديال، للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية.

وقال في تصريحات صحافية: «ندرك جيداً قوة منتخبي عمان وقطر، لكننا في المقابل نعرف جيداً ما سنفعله، وسعيد بالانضمام إلى صفوف المنتخب، ونسعى كلاعبين إلى مساعدة بعضنا بعضاً في هذه المرحلة المهمة».

ووصف كايو لوكاس مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، بأنه أفضل المدربين الذين عمل معهم، وذلك من خلال عملهما معاً في فريق الشارقة قبل تولي الأخير مهمة تدريب المنتخب، مشدداً على أن «كوزمين يعرف قدرات وجودة لاعبي الأبيض، ويخرج منهم أفضل طاقة لخدمة تكتيك اللعب».

وأضاف: «حالياً لدينا معسكر إعداد في دبي لمدة أسبوعين، نسعى خلاله للتحضير الجيد لملحق المونديال».

وأشار إلى أنه عاد إلى التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة فريقه الشارقة أمام الجزيرة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد نجم المنتخب الوطني أنه وبقية زملائه اللاعبين عملوا خلال الفترة الماضية بشكل جيد، وأنهم خاضوا خلال الفترة الأخيرة العديد من التدريبات.

وعن الرسالة التي يوجهها للجمهور الإماراتي، قال كايو لوكاس: «إن المنتخب بحاجة كبيرة إلى دعم جمهوره ومساندته خلال الملحق المؤهل إلى كأس العالم، ودور الجمهور مهم في دعم اللاعبين خلال الاستحقاق المرتقب».

من جهته، يواصل المنتخب الوطني تحضيراته اليوم على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، إذ يركز الجهاز الفني بقيادة كوزمين على تحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر الحالي في دبي الذي يستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين أمام منتخبي سورية والبحرين في الرابع والثامن من الشهر المقبل على التوالي.

وحرص كوزمين على التعرف إلى الإمكانات الفنية للاعبيه، خصوصاً على صعيد العناصر الجديدة التي انضمت حديثاً إلى صفوف المنتخب التي اختارها عقب مشاهدته لها من خلال المشاركة مع فرقها في الفترة الأخيرة، إذ جاء اختيار القائمة الحالية التي ضمت 28 لاعباً عقب خوض الفرق المحلية جولتين في دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت التدريبات الأخيرة التزام اللاعبين بتعليمات المدرب، والسعي إلى تنفيذ خططه الفنية وأسلوب اللعب الذي يتبعه تمهيداً للظهور المشرف في المرحلة المقبلة، لاسيما أن المنتخب بات على بعد خطوتين في التأهل إلى كأس العالم، وتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية.

محمد عوض الله يلتحق بالمعسكر اليوم

يلتحق اللاعب محمد عوض الله، مهاجم العين المعار إلى نادي ليخيا غدانسك البولندي منذ يوليو الماضي، بمعسكر المنتخب اليوم.

ويمثل محمد عوض الله إضافة كبيرة لصفوف المنتخب في الفترة المقبلة، كونه يعد من العناصر الواعدة بعد ظهوره بمستوى فني متطور، أهّله للاحتراف في الدوري البولندي، واكتساب خبرات جديدة.

كايو لوكاس:

. كوزمين يعرف قدرات وجودة اللاعبين ويخرج منهم أفضل طاقة.

. نسعى كلاعبين إلى مساعدة بعضنا بعضاً في هذه المرحلة المهمة.