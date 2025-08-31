برولي: استعدادات «الأولمبي» لتصفيات آسيا تسيـر في أفضل حال

أكد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الأوروغوياني مارسيلو برولي، أن «استعدادات المنتخب تسير في أفضل حال، وبكل سلاسة وقوة»، تحضيراً لخوض مباريات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وقال في تصريحات صحافية خلال التحضيرات الحالية للمنتخب في أبوظبي: «المنتخب خاض خلال معسكر إسبانيا الأخير مباريات ودية قوية، ونعد بالظهور القوي للمنتخب، والعمل على إسعاد الجمهور الإماراتي خلال مباريات المنتخب في هذه التصفيات».

وأضاف: «المنتخب الأولمبي حظي خلال الفترة الماضية بدعم كبير من قبل اتحاد كرة القدم، ونأمل أن نحقق الهدف المنشود ببلوغ النهائيات الآسيوية، وإنجاز الأهداف التي خططنا لها».

يذكر أن مباريات مجموعة المنتخب الأولمبي ستقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من سبتمبر المقبل، إذ سيلعب المنتخب إلى جانب منتخبات إيران وغوام وهونغ كونغ.

وأشار مدرب المنتخب الأولمبي إلى أنه «بعد التحاق كل من الحارس حمد المقبالي، وكذلك اللاعب جونيور نداياي، سيكون العدد مكتملاً»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك بعض الغيابات، لكن هذه فرصة للاعبين الموجودين لكي يظهروا في أفضل صورة ويثبتوا قدراتهم مع المنتخب».

ويستهل المنتخب الأولمبي مبارياته بلقاء منتخب غوام في الثالث من الشهر المقبل.