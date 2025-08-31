ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد العربي للدراجات

انتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات مرشح دولة الإمارات الدكتور ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد للدورة 2024 – 2028، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته الشارقة بحضور 15 عضواً من أصل 20 من أعضاء الجمعية العمومية.

وحصل الدوخي على ثقة كاملة بحصده 15 صوتاً أمام منافسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئيس السابق للاتحاد. وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: عبدالعزيز الشهراني من السعودية، ومحمد كاتم (المغرب) بمنصبي نائب الرئيس، فيما فازت فاطمة عيسى الغانم (قطر) بمنصب نائب الرئيس عن العنصر النسوي، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم: أحمد جابر (مصر)، وخالد كوكش (سورية)، وجمال الكواري (قطر)، والدكتور طارق الخياط (الأردن)، والدكتور نور الدين التريكي (ليبيا)، ومحمد عيدروس (اليمن).