السباحة الإماراتية تتقلد 7 ميداليات في البطولة العربية

واصل المنتخب الوطني للسباحة تألقه في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للمراحل السنية، المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، بحصده سبع ميداليات حتى الآن (ثلاث ذهبيات، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة). وتألق البطل حسين شوقي بحصد ذهبية سباق 50 متر فراشة تحت 18 سنة، بالإضافة إلى ذهبية سباق 50 متر حرة (فئة الشباب 17-18 سنة). وفي سباق 50 متر حرة فتيات (17-18 سنة)، خطفت السباحة أدورا أوبارا الميدالية الفضية، وبرونزية 100 متر حرة. كما أحرز السباح رحيم طلبة فضية سباق 200 متر حرة تحت 18 سنة، وأضاف لاحقاً ذهبية 800 متر حرة، ونال المنتخب فضية سباق التتابع 4×100 متر حرة مختلط.