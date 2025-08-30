تعادل مخيّب للعين.. «إيجابي» لكلباء

خرج العين بتعادل مُخيب أمام ضيفه كلباء 1-1، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الاسلامي)، ليضع «الزعيم» نفسه في موقف معقد قبل مباراة الإياب على ملعب «النمور».

ودخل العين اللقاء بنزعة هجومية واضحة، وضغط منذ الدقائق الأولى بحثاً عن هدف يريح أعصابه، حتى أحرز له عبدالله تراوري واحداً من أجمل أهداف الموسم بتسديدة متقنة عند الدقيقة 30، غير أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود خطأ على لاعب العين قبل التسجيل.

ورغم السيطرة العيناوية، تمكن كلباء من استغلال الفرصة الوحيدة له في الشوط الأول، حيث خطف نيمانيا يوفيتش هدف التقدم في الدقيقة 45 بعد خطأ من المدافع آمادو نيانغ، ليضع الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس.

واستغل لابا كودجو خطأ دفاعياً من محمد سبيل بعد تمريرة متقنة من كاكو ليودع الكرة في الشباك بطريقة صعبة على الحارس معدّلًا النتيجة «45+7».

واستمرت محاولات العين في الشوط الثاني بحثاً عن هدف الفوز لكن التسرع وسوء اللمسة الأخيرة حال دون الوصول مجدداً للشباك.