محمد الخلوي: اللاعبون يتحملون مسؤولية خسارة الظفرة من الوصل بخماسية

قال لاعب الظفرة محمد الخلوي إن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام الوصل 1-5 في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) صعبة وقاسية ولا تعكس قيمته الحقيقية.

وأضاف في تصريحات صحافية: "نحن كلاعبين نتحمل المسؤولية كاملة، ونعاهد جماهير الظفرة أن هذه الكبوة ستكون دافعاً لنا للعودة بروح قتالية أكبر، لأن الفريق يستحق أن يكون أفضل من ذلك بكثير".

وأضاف في تصريحات بعد مباراة الوصل: دخلنا المباراة بصورة جيدة وكنا الطرف الأفضل وسجلنا هدف التقدم واستمرينا على تلك الحالة حتى تمكن الوصل من تسجيل هدف التعادل.

وأشار: "لا أعرف ماذا حدث لنا في الشوط الثاني والذي استقبلنا فيه أربعة أهداف متتالية لا أستطيع أن ألوم أحد على هذه الأهداف، لكن في الأخير الخسارة بهذا الشكل لا تشرفنا كلاعبين أو كفريق، وسنعمل على تحسين الصورة في مباراة العودة".

وتضاءلت آمال الظفرة في بلوغ الدور الثاني لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تلك الخسارة، إذ بات الفريق بتسجيل أربعة أهداف نظيفة لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب.