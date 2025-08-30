مدافع البطائح عبدالعزيز هيكل يمتدح "الفار".. ويتوعد النصر في العودة

أكد مدافع فريق البطائح عبد العزيز هيكل، أن تقنية الفيديو «الفار» كانت حاسمة في مباراة فريقه أمام النصر في مباراة الذهاب لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإماراتية (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

وقال في تصريحات صحافية بعد المباراة: "لو احتسب الحكم ضربة الجزاء ضدي لكانت كارثة بالنسبة لنا، لكن (الفار) أظهر بوضوح أن لمسة الكرة لم تكن متعمدة.. هذا القرار أنقذنا، وأعاد التوازن للمباراة".

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد عبدالعزيز هيكل داخل الصندوق، قبل أن تتدخل تقنية (الفار) وتُلغي قرار الحكم باعتبار أن مدافع البطائح لم يتعمد إبعاد الكرة بشكل غير شرعي.

وأضاف: "النتيجة إيجابية، التعادل على ملعب النصر وبين جماهيره يمنحنا دفعة كبيرة قبل لقاء العودة.. نحن على ثقة بأن الفريق قادر على تقديم الأفضل خاصة بعد عودة اللاعبين المؤثرين".

وتابع: "وجود جميع اللاعبين المؤثرين سيمنحنا حظوظاً أكبر لتحقيق الفوز في مباراة العودة، البطائح جاهز لتقديم مواجهة قوية، وبلوغ الدور الثاني والذهاب بعيدا في البطولة".

وكان البطائح قد نجح في فرض التعادل السلبي أمام النصر على ملعبه وبين جماهيره ليعزز من حظوظه قبل مباراة العودة.