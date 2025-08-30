هزم الظفرة بخماسية.. الوصل يضع قدماً في ربع نهائي كأس المحترفين

وضع الوصل قدما في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي)، بعدما حقق فوزا مستحقا على حساب مضيفه الظفرة 5-1 في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن زايد.

وكان الظفرة هو البادئ بالتسجيل عن طريق رامي يسلم، بعد سلسلة متقنة من التمريرات أنهاها محمد الخلوي بعرضية دقيقة ارتقى إليها قائد الظفرة ووضع الكرة برأسه على يمين الحارس مانحاً فريقه الأفضلية المبكرة.

وبعد محاولات هجومية مكثفة من جانب الوصل، أدرك نجوسيان جيان التعادل لمصلحة فريقه بعد تسديدة قوية من داخل الصندوق استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس أمجد السيد عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، منح ريناتو جونيور فريقه الوصل هدف التقدم، مستفيداً من كرة عرضية أرضية وصلته من بيدرو مالهيري، ووضعها داخل الشباك "65".

وعزز آداما ديالو تقدم الضيوف بعد كرة مرسلة من طحنون الزعابي سيطر عليها وسدد بقوة في الشباك "65"، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه بعد مجهود فردي مميز "89".

واختتم سالم العزيز مهرجان أهداف الوصل، مستغلا خطأ من حارس الظفرة ليُسجل منه الهدف الخامس "90+4".