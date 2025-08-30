جمعية عمومية "استثنائية" في اتحاد الإمارات لكرة الطائرة

وجه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة برئاسة عبدالله الدرمكي الدعوة إلى أندية اللعبة الأعضاء في الجمعية العمومية لحضور الاجتماع غير العادي المقرر انعقاده في الرابع من سبتمبر المقبل، بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس الدعوة لعقد جمعية استثنائية عند الحاجة.

وقال اتحاد الكرة الطائرة في بيان صحافي اليوم السبت: "إن البند الأبرز الذي سيتم طرحه على جدول الأعمال سيكون مناقشة المقترح الخاص بتمديد فترة عمل مجلس الإدارة لدورة انتخابية جديدة تنتهي عام 2028، بعدما تولى الحالي مهام عمله في الخامس من ديسمبر 2021، أي بعد نحو عام ونصف من الموعد المفترض لانطلاق الدورة في يونيو 2020".

وأضاف: "إنها الخطوة مهمة لاستكمال استراتيجية اتحاد الطائرة التطويرية، خصوصاً على صعيد دعم المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، والمحافظة على الانسجام بين أعضائه لضمان استمرارية المشاريع الجارية، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الدولي وعدد من الاتحادات الوطنية، وتعزيز التمثيل الإماراتي في المناصب القارية والدولية.

ويضم اتحاد الطائرة في عضويته 19 نادياً هي: بني ياس، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان، الذيد، البطائح، المدام، مليحة، كلباء، الشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.