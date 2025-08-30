سلمى المري تهدي الإمارات أول ذهبية لألعاب القوى في تاريخ المشاركات النسائية الخارجية

حققت البطلة الإماراتية سلمى هيثم المري أول ميدالية ذهبية لألعاب القوى في تاريخ المشاركات النسائية الخارجية، بمسابقة «رمي المطرقة»، في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، بتونس خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

ورفعت المري «16 سنة» رصيدها إلى ثلاث ميداليات خلال مشاركاتها مع المنتخب في مسابقات الرمي، بعد ذهبية وفضية الخليج«2024»، و13 ميدالية مع نادي أبوظبي لألعاب القوى، بواقع 12 ذهبية، وفضية.

وتفوقت المري على بطلة أفريقيا آية عمران في نهائي «إطاحة المطرقة»، في البطولة العربية، برقم شخصي جديد محققة 55.78 متر، بعد إنجازها السابق في مسابقة المطرقة للسيدات، في البطولة الدولية بسلوفينيا، برقم جديد، لمسافة 49.02 متر، محطمة بذلك الرقم السابق للدولة على مستوى الناشئات والشابات والسيدات «44.6 متر».

وقالت المري إنها تستلهم تفوقها من رعاية القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الإمارات، لتحقيق المزيد من الألقاب الخارجية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج، مثمنة الدعم الملموس من والديها، واتحاد ألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، ونادي أبوظبي للعبة برئاسة خالد راشد الزعابي، والمدرب حسن عبدالجواد، والتشجيع المستمر من إدارة مدرسة الراشدية الثانوية للبنات، موضحة أن المشاركة في بطولة غرب آسيا من الثاني إلى الخامس من أكتوبر المقبل، تمثل دافعاً نحو المزيد من الإنجازات.