انتخابات اتحاد الإمارات لكرة اليد 12 أكتوبر

أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة الدكتور نبيل محمد بن عاشور، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028، يوم 12 أكتوبر المقبل.

وخاطب الاتحاد الأندية الأعضاء وعددهم 16 ناديا بالمراحل الانتخابية حيث يتم فتح باب الترشح بعد غد الإثنين من خلال تسليم استمارات الترشح بمقر الاتحاد وتستمر حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين في اليوم التالي، ويتم بعدها فتح باب الطعون يوم 11 سبتمبر ويستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر، بعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 سبتمبر المقبل وهي المرحلة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات.

وأكد أمين عام اتحاد البد ناصر سالم الحمادي، أن اجتماع الجمعية غير العادية العمومية الأخير، كان قد شكل لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر فيما يترأس لجنة الطعون المستشار محمد عبدا لله الرضا، وكافة الأمور الخاصة بالانتخابات ستتم من خلال اللجنة التي تشرف على كافة التفاصيل والاتحاد يقوم بمخاطبة الأندية الأعضاء بناء على قرار لجنة الانتخابات.

وأضاف أن العضو الذي سيحضر الانتخابات عن ناديه سيكون من خلال رسالة رسمية وتفويض من النادي بالتصويت في الانتخابات وسيكون آخر موعد لتسليم هذه الخطابات يوم 9 سبتمبر المقبل، وفيما يخص الترشح ستكون هناك استمارة لكل نادٍ بشرط أن من يستلمها يكون لديه تفويض من النادي بالتوقيع على الاستلام، على أن يتم رد الاستمارة للاتحاد في حالة عدم الترشح، وهذه الإجراءات طبقا للوائح الانتخابية المعمول بها، وأضاف أن الأندية الأعضاء لديها من الخبرات الكثير فيما يخص العملية الانتخابية وطرق الترشح والتصويت