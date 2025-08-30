الإمارات تشارك في «مونديال» القوس والسهم

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة خمسة لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للرجال والسيدات، والمقررة في كوريا الجنوبية، من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وتتألف القائمة من آمنة يوسف العوضي «القوس المركب»، وحسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، وسيب سنكر مايتي، وسامية مقصود «القوس المحدب»، بينما يضم الكادر الإداري والتدريبي، مطر سالم الراشدي إدارياً، ويونغ شول لي مدرباً، وألينا لابسينا مساعدة للمدرب.