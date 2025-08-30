المطيوعي يظفر بذهبية آسيا للمطاردة الفردية

حقق نجم منتخب الإمارات للدراجات محمد المطيوعي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك وتختتم غداً.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مشواره بتحقيق الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية للفرق، بعدما تألق الرباعي المكوّن من محمد المطيوعي، وأحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، ليضيف إنجازاً جديداً يرفع رصيد الدراجات الإماراتية إلى ميداليتين بواقع ذهبية وفضية حتى الآن.