مضمار قازان يستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية

يستضيف مضمار قازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ32.

وتهدف البطولة إلى تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية وإعلاء شأنها في كل المضامير الدولية.

وتشهد المحطة الروسية مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة المرابط في روسيا، التي تعد من أبرز الدول المنتجة للخيل العربي، كما يقام السباق ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار.

وتضم قائمة المشاركين مجموعة من أبرز الأسماء في مقدمتهم: الجواد «ساحر» بطل نسختي 2023 و2021 والمنحدر من «نظام X - جيزابيل بنت دورمان»، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، إلى جانب «توفيق» و«فوسخود تيرسك»، و«ميدني ماكسيموس»، و«جارجاميل»، و«سنو ستورم تيرسك»، و«بوفولا»، و«ستارك»، و«بوداروك تيرسك»، و«غافوت»، و«اندرتيكر»، و«سافاب»، و«نيمبوس تيرسك»، و«فيندهوك»، و«مخرام»، و«ديفونشير تيرسك».

وأعرب رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية مطر الظاهري، عن «الفخر بالشراكة الإماراتية الروسية المميزة، وما تشكله من نجاحات مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة المهمة في أجندة سباقات الكأس الغالية».

وأوضح أن «الوصول للمحطة العاشرة وتنظيمها في جمهورية تتارستان على مضمار قازان الدولي، يعكس مدى الحرص والاهتمام للوصول لجميع ملاك ومربي الخيول العربية، ودعم مسيرتهم للارتقاء بمستويات الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، لما يمثله سوق الإنتاج الروسي من أهمية كبرى لقطاع الخيل العربي حول العالم».