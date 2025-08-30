طلبة يهدي الإمارات ذهبية في «السباحة العربية»

أحرز السباح رحيم طلبة إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية بعدما توّج بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية المقامة حالياً في المغرب.

وأضافت سباحة المنتخب الوطني أداوريمان أوبارا الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، ليرتفع بذلك رصيد منتخب الإمارات إلى خمس ميداليات ملوّنة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.