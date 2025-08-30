قرعة أندية «السلة العربية» 7 سبتمبر المقبل

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة ظهر يوم الأحد الموافق السابع من سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء قرعة بطولة الأندية العربية الـ37 لكرة السلة، المقامة على صالة نادي النصر بدبي، خلال الفترة بين 25 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين.

وأكد الاتحاد العربي، في بيانٍ له، انضمام الحكمة اللبناني إلى قائمة الأندية المشاركة، ليرتفع عدد المشاركين إلى 16 نادياً.

يذكر أن المشاركة الإماراتية تقتصر على صاحب الضيافة نادي النصر، مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في مصر، وشارك فيها أندية: الوحدة، والشارقة، والبطائح.