فرسان الأولمبياد الخاص يحصدون ذهب «العين 2025»

اختتم فرسان الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في مسابقة الفروسية الإقليمية «العين 2025»، بإحراز 16 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، في قفز الحواجز، والركوب الإنجليزي، والمسار، والسيطرة.

واستضافت منطقة العين المسابقة في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، ونظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم. وتنافس 40 فارساً وفارسة يمثلون 11 دولة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في 4 رياضات رئيسة للفروسية، هي الترويض، والركوب الإنجليزي، وقفز الحواجز، والمسار والسيطرة.

وفازت اللاعبة مهرة الكعبي بذهبيتين وفضية، وسلطان الخييلي بذهبيتين وبرونزية، وزكية المازمي بذهبتين، ودينال إيكانا ياكي بذهبيتين وفضية، ومحمد اليماحي بفضية، وزليخة المنصوري بفضيتين، وبسمة الغصين بذهبية وبرونزية، كما حصد محمد الشامسي المركز الرابع في 3 مسابقات.

وأكد الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهندس أيمن عبدالوهاب، أن نجاح المسابقة في دورتها الأولى يمثل علامة فارقة في مسيرة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، بترسيخ رياضة الفروسية كإحدى الرياضات الدامجة الأساسية. وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تعاونها المستدام مع الأولمبياد الخاص الدولي، لتعزيز الرؤية المشتركة لبناء مجتمعات أكثر دمجاً، آملاً تحويل هذه المسابقة إلى منصة سنوية.

من جهته قال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، إن هذه المسابقة لم تكن مجرد حدث رياضي، بل محطة مهمة في مسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم، واستمرار لإرث النجاح الكبير في الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، مشيراً إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة في تمكين الدمج للاعبين واللاعبات. وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين على المستويات المميزة في المسابقة، والروح العالية في المنافسات، مثنياً على جهود الشركاء ودورهم الملموس في تحويل المسابقة إلى قصة نجاح إقليمية.