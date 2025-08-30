إسماعيل راشد: صفوف المنتخب مكتملة.. لا إصابات واللاعبون منضبطون

أكد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم، إسماعيل راشد، أن تحضيرات «الأبيض» خلال معسكره الحالي في دبي، الذي بدأ في 25 الجاري، ويستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، تسير بشكل جيد، وسط جدية وانضباط من اللاعبين، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية والإعداد المطلوب تمهيداً لمواجهة منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي إصابات في صفوف المنتخب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر الحالي في دبي يعد الثاني للمنتخب، بعدما أقيم الأول في النمسا خلال يوليو الماضي، وخاض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام فريقي ليتشي الإيطالي وفاز عليه 3-1، وبرافو السلوفيني وفاز عليه 2-1».

وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب سورية في الرابع من الشهر المقبل، وأمام البحرين في الثامن من الشهر ذاته.

وعن تفضيل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الروماني أولاريو كوزمين لعب مباراتين وديتين أمام منتخبي البحرين وسورية، خلال المعسكر الحالي في دبي، قال إسماعيل راشد: «مدرب المنتخب اختار المباراتين الوديتين في هذه المرحلة من الإعداد أمام مدرستين مختلفين، هما المنتخب البحريني بطل النسخة الأخيرة لكأس الخليج، الذي يحظى بسمعة جيدة، وكذلك المنتخب السوري الذي حقق نتائج جيدة في الفترة الماضية».

وتطرق إسماعيل راشد إلى اختيار كوزمين مهاجم العين محمد عوض الله، المعار حالياً للعب في الدوري البولندي، قائلاً: «كوزمين شاهد عوض الله خلال الفترة الماضية ووجد فيه إضافة للمنتخب، وسيبقى باب الاختيار للمنتخب مفتوحاً لأي لاعب ظهر بمستوى جيد مع ناديه، وبإمكانه تطبيق الفكر التدريبي الذي يريده الجهاز الفني».

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، وسط أجواء إيجابية من قبل اللاعبين، استشعاراً منهم بروح المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق كل واحد منهم، قبل خوض المنتخب مباراتيه في الملحق المؤهل إلى المونديال.

خالد عيسى: على أرض الواقع.. مهمة المنتخب مملوءة بالمطبات

خالد عيسى (يمين) مع زملائه حراس مرمى المنتخب. من المصدر

قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد عيسى، إن إعداد المنتخب خلال الفترة الحالية في تصاعد مستمر، وصولاً إلى مرحلة الإعداد الذي يطمح إليه الجهاز الفني، تحضيراً لمباراتي عمان وقطر خلال أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن التأهل إلى كأس العالم يعد هدفاً مشروعاً من أجل رفع علم الإمارات في المحافل الكبرى، مشيراً إلى أنهم كلاعبين يسعون إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف في تصريحات صحافية: «مهمة المنتخب في ملحق المونديال قد تكون سهلة على الورق، لكنها على أرض الواقع مملوءة بالمطبات، كون التحضير لهذه المهمة استغرق أشهراً طويلة».

وتابع: «الأمور بحاجة إلى تكاتف الكل حول المنتخب، حتى يحقق الهدف المنشود، ونحن كلاعبين في أتم الجاهزية».

ووصف خالد عيسى المباراتين الوديتين أمام كل من سورية والبحرين بأنهما تمثلان أهم اختبار للمنتخب قبل لقاء عمان وقطر، مشيراً إلى أن الأمور في معسكر الإعداد تسير بصورة طيبة، وأن اتحاد الكرة قام بتوفير كل سبل الراحة للمنتخب، حتى يؤدي دوره على أكمل وجه.

وختم: «المنتخب بحاجة إلى وقفة جماهيره معه خلال المرحلة المقبلة».