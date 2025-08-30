تغريم مدفيديف 42 ألف دولار بعد خروجه عن طوره

غُرّم الروسي دانييل مدفيديف 42.500 ألف دولار، بعد انهياره وخروجه عن طوره، الأحد الماضي، إثر إقصائه من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب.

وتلقى مدفيديف، المصنف 13 عالمياً، غرامة بقيمة 30 ألف دولار، بسبب السلوك غير الرياضي، و12500 دولار بسبب تحطيمه مضربه.

وخسر مدفيديف أمام الفرنسي بنجامان بونزي بنتيجة 6-3، 7-5، 6-7 (5-7)، 0-6 و6-4 في 3 ساعات و45 دقيقة.

كانت اللحظة التي أشعلت الأحداث عندما أوقف الحكم اللعب فجأة بعد دخول مصور إلى الملعب عن طريق الخطأ، قبل أن يمنح اللاعب الفرنسي إرسالاً أولياً جديداً، بحجة «تأخير ناتج عن تدخل خارجي».