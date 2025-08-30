لوكا: النصر يضم فريقاً شاباً.. و«فرسان دبي» أكثر خبرة

كشف كابتن فريق النصر، الصربي لوكا ميليفويفيتش، عن وجود فروق فنية بين ناديه الحالي النصر، الملقب بـ«العميد»، وناديه السابق شباب الأهلي الملقب بـ«فرسان دبي»، الذي أحرز معه الموسم الماضي رباعية تاريخية من الألقاب.

وقال لوكا ميليفويفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي يملك خبرة كبيرة، ولاعبوه لديهم خبرات واسعة، وأكثر من 23 لاعباً قادرون على الوجود في المباراة، بينما النصر يضم فريقاً شاباً، ومزيجاً بين الخبرة والشباب، ويحتاج إلى الوقت.. ومهمتي كقائد فريق هو أن أنقل خبرتي إلى المجموعة، وأغرس عقلية الفوز في اللاعبين، لأن المنافسة الحقيقية تحتاج إلى عقلية قوية بجانب الموهبة».

وأعرب كابتن النصر، عن سعادته بالمردود الذي يقدمه «العميد» منذ انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز على عجمان بهدف دون رد في الجولة الثانية، وسبقها بالفوز على كلباء بالنتيجة ذاتها، ليحقق العلامة الكاملة بست نقاط، ويحافظ على نظافة شباكه.

وأعلن النصر ضم لوكا منتصف الشهر الماضي لموسم واحد، قادماً من شباب الأهلي، وكان إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة شباب الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ أسهم بشكل بارز في قيادة الفريق لتحقيق رباعية تاريخية.

وقال لوكا الذي لعب حتى الآن أساسياً في مباراتي النصر أمام كلباء وعجمان: «بعد نهاية عقدي مع شباب الأهلي لم أكن أعرف وجهتي المقبلة، لكن إدارة النصر أبدت اهتماماً كبيراً ورغبة واضحة في التعاقد معي، شعرت بثقة الرئيس والجهاز الفني، ووجدت أن النادي يملك الطموح لخلق مشروع جديد، لذلك قررت الانضمام له، ومنذ أول يوم شعرت بترحيب كبير، وأنا فخور بارتداء شارة القيادة هنا».

وأضاف: «النصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكننا نفتقد حالياً بعض العناصر المهمة، بسبب الإصابات، مثل مهدي قائدي، إضافة إلى أن هناك مجالاً للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر في خط الوسط. اكتمال الصفوف سيمنحنا قوة أكبر، وأنا واثق بأننا قادرون على تقديم مستويات أفضل».

وتابع: «الطريق مازال طويلاً، نحتاج إلى العمل بجد واجتهاد طوال الموسم، ومع الدعم الجماهيري والإصرار من الجميع نستطيع أن نصل إلى مراكز متقدمة، ونحقق موسماً ناجحاً يليق بتاريخ النصر».

وحول مباراة النصر مع عجمان الأخيرة، أوضح لوكا أن الفريق مازال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب، قائلاً: «الشيء الوحيد الذي لم أرضَ عنه هو الهجمات المرتدة التي منحناها لعجمان في الشوط الثاني، كان يجب أن نغلق المساحات بشكل أفضل، لكن بشكل عام خلقنا ما يكفي من الفرص لحسم المباراة».