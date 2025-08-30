ماكسيموفيتش: الإمارات من أجمل بلدان العالم للعيش

أعرب لاعب شباب الأهلي الجديد، الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربته الأولى في الدوري الإماراتي بقميص «الفرسان»، مؤكداً أنه اختار النادي عن قناعة تامة، بعدما أعجب بالمشروع الرياضي الذي يقوده الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال ماكسيموفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد للغاية بوجودي في شباب الأهلي، وفي دولة الإمارات التي تعد واحدة من أجمل بلدان العالم للعيش. لقد سمعت كثيراً عن قوة الدوري الإماراتي قبل قدومي، كما أن أسرتي سعيدة جداً بالخطوة الجديدة».

وكشف لاعب الوسط الصربي أن مفاوضات انضمامه إلى شباب الأهلي هذا الصيف، استمرت نحو 45 يوماً، بسبب دخول أكثر من نادٍ على خط المفاوضات، إلى جانب انشغال فريقه السابق باناثينايكوس اليوناني بالمباريات التأهيلية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مضيفاً: «رغم ذلك كنت مقتنعاً منذ البداية بأن وجهتي ستكون شباب الأهلي».

وعن ظهوره الأول مع الفريق، أوضح ماكسيموفيتش أنه غير راضٍ عن نتيجة التعادل أمام الوحدة، وقال: «شباب الأهلي يبحث دائماً عن الفوز، ولذلك لم نكن سعداء بالتعادل. لكننا نعلم أن الطريق طويل، والمنافسة صعبة، وهدفنا أن نكون جاهزين للفوز باللقب مرة أخرى، رغم أن الحفاظ على لقب الدوري لموسمين متتاليين يُعد تحدياً كبيراً».

وأشار اللاعب الدولي الصربي إلى أن العديد من المدربين واللاعبين الصربيين سبق أن خاضوا تجارب ناجحة في الإمارات، وهو ما منحه خلفية جيدة عن الكرة الإماراتية قبل اتخاذ قراره النهائي، مؤكداً أن دعم المقربين منه شجعه على خوض التجربة الجديدة.

واختتم ماكسيموفيتش حديثه قائلاً: «المعيشة في دبي مميزة للغاية، أعلم أن حرارة الصيف تكون مرتفعة حالياً، إلا أن المدينة تعد واحدة من أجمل مدن العالم للعيش فيها، أشعر بأنني في المكان المناسب، وأتطلع لتقديم الإضافة مع شباب الأهلي».