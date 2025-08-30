بدر طبيب: معسكر «الصقور» يبشّر بموسم حافل بالنتائج الإيجابية

وصف مدرب فريق الإمارات «الصقور» بدر طبيب، المعسكر التدريبي الخارجي الذي خاضه فريقه في تركيا، استعداداً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي ينطلق في 19 سبتمبر المقبل، بأنه كان متكاملاً من جميع الجوانب وحقق علامة النجاح المطلوبة.

وأكد بدر طبيب لـ«لإمارات اليوم»، أن «الجهود التي تم بذلها خلال المعسكر كانت فعالة وتبشر بموسم حافل بالنتائج الإيجابية»، مقدماً الشكر لإدارة النادي لتوفيرها كل ما تحتاج إليه المرحلة الأولى من الاستعدادات.

وأضاف: «عملنا خلال المعسكر الخارجي على أن يكون نوعياً في كل شيء، إذ تضمن جوانب أخرى إضافة إلى الاستعداد البدني والتكتيكي، ومنها دعم اللاعبين بمحاضرات طبية وتحكيمية، وفي الجانب الذهني وأمور أخرى، وهو ما يحتاج إليه اللاعبون قبل خوض المنافسات الرسمية»، مثمناً الروح الرياضية العالية للاعبين، وحسن تنفيذهم للتعليمات والانضباط الذي ساد أجواء المعسكر.

وتابع: «لم نركّز خلال المباريات الودية على النتائج وتسجيل الأهداف بقدر العمل على تعزيز الانسجام وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها، وأيضاً تعزيز نقاط القوة واختبار مدى تقبل اللاعبين للتوجيهات الفنية، وكيفية توزيع الجهد البدني خلال المباريات، خصوصاً أنه ينتظرنا موسم حافل بعدد المباريات».

وأكمل: «الفريق خاض ست مباريات ودية قوية، ما ساعده على تحقيق الفوائد التي كان يرجوها من المعسكر الخارجي، ومنها الفوز في أربع مواجهات على شبيبة القبائل الجزائري 2-1، وعلى الفيصلي السعودي بالنتيجة نفسها، وعلى بولفار سبور التركي 6-0، وعلى الرائد السعودي 1-0، والتعادل مع إينيغول سبور التركي 3-3، مقابل خسارة واحدة أمام المحرق البحريني 0-2، مسجلاً 14 هدفاً، فيما استقبل سبعة أهداف».

بدر طبيب:

. المعسكر الخارجي نوعي في كل شيء.. بدنياً وفنياً وتكتيكياً.