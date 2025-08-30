كلباء يخضع لاختبار العين.. والوصل متشوّق للردّ على الظفرة

تنطلق اليوم النسخة الـ18 من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بثلاث مواجهات، تحمل في طياتها الكثير من الندية ضمن ذهاب دور الـ16، إذ يلتقي الظفرة مع الوصل، ويصطدم النصر بالبطائح، فيما يخوض العين اختباراً مثيراً أمام كلباء.

وتتواصل مباريات هذا الدور غداً بثلاث مباريات، تجمع خورفكان مع بني ياس، ودبا مع الشارقة، في حين يشهد استاد آل نهيان قمة قوية بين الوحدة وعجمان، لتكتمل بعدها ملامح المتأهلين للدور ربع النهائي.

وجنّبت القرعة كلاً من الجزيرة (حامل لقب المسابقة في النسخة الماضية)، وشباب الأهلي (بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي)، خوض الدور الأول، حيث يبدأ الفريقان مشوارهما من ربع النهائي، إذ ينتظر الجزيرة الفائز من مواجهة الظفرة والوصل، بينما سيترقب شباب الأهلي نتيجة النصر والبطائح لملاقاة المتأهل.

صراع متجدد

على استاد هزاع بن زايد، تتجدد المواجهة بين العين واتحاد كلباء عند الـ20:30، في لقاء يحمل تاريخاً طويلاً من الندية منذ انطلاقة البطولة موسم 2008 – 2009.

وخلال سبع مباريات سابقة جمعتهما في البطولة، تفوق العين في أربع مواجهات، بينما نجح كلباء في تحقيق الفوز مرتين، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهما.

وعلى صعيد الأهداف، يظهر التفوق العيناوي أيضاً، بعدما سجل «الزعيم» 12 هدفاً في شباك كلباء، مقابل تسعة أهداف أحرزها «النمور».

وتعكس هذه الأرقام أن اللقاء القادم سيكون امتداداً لصراع متوازن، وإن كان العين يتمتع بأفضلية تاريخية، في وقت يسعى فيه كلباء لتقليص الفارق وتعزيز حظوظه في البطولة.

ومنذ انطلاقة كأس رابطة المحترفين موسم 2008 – 2009، أكد العين أنه أحد الفرق القوية والمثيرة في البطولة، إذ سجّل تاريخاً حافلاً من النجاحات والتحديات.

وخاض العين 118 مباراة في البطولة، وحقق الفوز في 55 مباراة، مقابل 31 تعادلاً و32 خسارة. وسجل الفريق 199 هدفاً واستقبلت شباكه 154 هدفاً، فيما حافظ على شباكه نظيفة في 32 مباراة، ما يعكس قوته الهجومية والدفاعية على حد سواء.

الوصل يطلب ثأره

ويشد الوصل الرحال من جديد إلى ملعب الظفرة للقاء فريقها عند الـ17:55، في مواجهة تتجدد للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق والتقيا في الجولة الثانية من الدوري، وهي المباراة التي خسرها «الإمبراطور» بنتيجة 1-3، الأمر الذي يفرض على رجال المدرب البرتغالي لويس كاسترو، حتمية العودة بنتيجة الفوز للثأر من تلك الخسارة لرفع الضغط الجماهيري عن الفريق، وتعزيز حضوره قبل مباراة العودة التي تُقام في دبي يوم الجمعة المقبل، فيما يبدو الظفرة في وضعية مريحة من الناحية المعنوية والنفسية استناداً إلى نتيجة مباراته ضد الوصل، والتي قد تكون حافزاً قوياً لديه لتكرار فوزه في الكأس.

معنويات النصر

وعلى استاد آل مكتوم، يلتقي النصر مع البطائح في الـ17:55، في مواجهة يسعى العميد من خلالها إلى فتح صفحة مماثلة لنتائجه في الدوري، سعياً إلى مواصلة انتصاراته، بعدما قدم الفريق بداية قوية له هذا الموسم بإحرازه انتصارين متتاليين في الدوري، تصدر بهما جدول الترتيب العام.

وأظهر العميد انضباطاً تكتيكياً مميزاً تحت قيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، عززه بعدم استقبال شباكه أي هدف خلال مباراتي كلباء وعجمان، ما يجعل النصر مرشحاً فوق العادة لتكرار إنجازه الذي حققه عامي 2015 و2020، حينما أحرز لقب كأس المحترفين.

في المقابل، يدخل البطائح المباراة بطموح كبير لتأكيد أنه ليس مجرد ضيف عابر، بل ليبرهن على أنه فريق قادر على الوقوف نداً أمام الكبار، بفضل الحماس الكبير للاعبيه ومدربهم الإيراني فرهاد مجيدي، ورغبتهم في كتابة إنجاز جديد، ما قد يجعل اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات.