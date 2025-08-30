ملك.. من ملاعب كرة القدم إلى بساط الكاراتيه

واصلت الموهبة الشابة ملك الحاج (17 عاماً) تألقها على بساط الكاراتيه، بحصدها في غضون ثمانية أيام، ميداليتين ملونتين (ذهبية وبرونزية)، في بطولتين مختلفتين، خلال مشاركتها مع منتخب الدولة في البطولتين العربية وغرب آسيا اللتين أقيمتا في العاصمة الأردنية عمان بين 22 و25 أغسطس الجاري.

واستهلت الحاج المصنفة 36 عالمياً في منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 48 كيلوغراماً، مشوارها في البطولة العربية، بحصدها الميدالية البرونزية لفئة السيدات التي تُعد الأكبر منها عمراً، قبل أن تتقلد ذهبية بطولة غرب آسيا في فئتها العمرية (الآنسات)، لتضع الحاج بصمة ثانية لها على صعيد بطولات «غرب آسيا» بعد تتويجها بذهبية نسخة 2023، بجانب تقلدها الميدالية القارية الثالثة بعد حصدها في العام ذاته (2023) برونزية آسيا في كازاخستان، كما حققت الحاج قبل عامين في دبي ذهبية الألعاب الخليجية.

وقالت الحاج لـ«الإمارات اليوم»: «نجحت بعد انقطاعي عاماً عن المنافسات بسبب الثانوية العامة، في العودة سريعاً للتألق على (بساط الكاراتيه) ومنصات التتويج، بدعمٍ من مسؤولي اللعبة، سواء في نادي شباب الأهلي الذي أنتمي إليه، أو من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني».

وأوضحت: «خضت منافسات قوية للغاية في البطولة العربية ضمن فئة (السيدات)، وكنت اللاعبة الأصغر عمراً في هذه الفئة، ونجحت خلالها في حصد ميدالية برونزية مثلت دافعاً قوياً لخوضي مباشرة بطولة (غرب آسيا)، التي توجت بها في فئتي العمرية (الآنسات) بالميدالية الذهبية».

وأضافت: «شعرت بالفخر لمواصلة نجاحي في تحقيق الحلم الذي يصبو إليه أي رياضي ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية، خصوصاً أن كلتا البطولتين (العربية) و(غرب آسيا)، تمثل خير إعدادٍ لي ولزملائي في المنتخب قبل التوجه في الرابع من سبتمبر المقبل إلى الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية».

وعن مسيرتها الرياضية، قالت: «مارست العديد من الرياضات سابقاً، ومنها كرة القدم في 2019 عبر أكاديمية مختصة، إلا أن والدتي شجعتني في 2021 على التوجه إلى الكاراتيه، والانتساب إلى نادي شباب الأهلي، في تحوّل سرعان ما فتح لي باب الوصول إلى المنتخب الوطني في 2022».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة بمواصلة إهداء رياضة الإمارات مزيداً من الإنجازات، وصعودي منصات التتويج في الدوري العالمي المانح للنقاط التصنيفية، ضمن آمال كبيرة في عودة اللعبة إلى الدورات الأولمبية المقبلة، وتمثيل (كاراتيه الإمارات) في المحفل الأولمبي».

