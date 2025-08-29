إعلان قوائم المرشحين لانتخابات اتحاد الإمارات للشطرنج

أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد الإماراتي للشطرنج عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة (2025 – 2028)، المقرر انعقادها في 21 سبتمبر المقبل بمقر نادي الشارقة للشطرنج والثقافة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي انعقدت في يوليو الماضي، قد أقرت نظام القوائم الانتخابية لتضم كل قائمة سبعة أعضاء بينهم عنصر نسائي.

وشملت القوائم الأولية قائمتين، الأولى برئاسة تريم مطر تريم المرشح لرئاسة الاتحاد، ومعه ست مرشحين هم: أحمد علي شهداد، ومحمد عبد الرحيم الملا، وعبد الكريم حسن المرزوقي، ودانا ريزنيس، وباسم سمير أمين، وآمنة راشد الكندي.

أما القائمة الثانية، فجاءت برئاسة إسماعيل إبراهيم خوري مرشحاً لمقعد الرئيس، ومعه ست مرشحين هم: فؤاد إبراهيم درويش، وخالد محمد حسين خوري، ومحمد عبد اللطيف الحكيم، وعبدالله حسن الحمادي، ومحمد وسيم وليد، وشمسة سيف الهنائي.

من جهته، قال رئيس لجنة الانتخابات حسين عبدالله بن رشيد في تصريحات صحافية: "إن باب الطعون على القوائم الأولية سيفتح اعتباراً من الغد السبت ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان القوائم النهائية في 6 سبتمبر المقبل، أي قبل 15 يوماً من موعد الجمعية العمومية الانتخابية وفقاً للائحة".

وأضاف أن "الطعون على نتيجة الانتخابات ستبدأ في 22 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، على أن تصدر لجنة الطعون قراراتها بشأن الطعون المقدمة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، فيما يتم اعتماد النتائج النهائية وإعلانها في الأول من أكتوبر المقبل".