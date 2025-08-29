مدرب كلباء: سنواجه العين بعقلية الشوط الواحد

قال مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش إن المباراة التي ستجمع فريقه مع العين غداً السبت في الجولة الدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين ستكون قوية أمام "فريق يطمح للفوز بجميع الألقاب".

وأوضح في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "الأهم أننا سندخل المواجهة بعقلية الشوط الواحد.. ونلعب كرة قدم حقيقية لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ونسعى إلى ان نمنح أنفسنا فرصة في مباراة الإياب على ملعبنا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للمرحلة المقبلة".