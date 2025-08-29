مجيدي: البطائح سيواجه النصر في كأس الرابطة بمعنويات الدوري

أكد مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، إن الانتصار الذي حققه فريقه في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، يمثل دفعةً معنوية للفريق في لقاء مضيفه النصر غداً السبت، في انطلاق كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال مجيدي في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "لحسن حظنا الفريق عائد من انتصار في الدوري، ووضعنا جيد، ونخوض مواجهتنا أمام النصر الذي يقدم مباريات جيدة في الدوري".

وأضاف: "سنمتح الفرصة للاعبين الذي لعبوا دقائق أقل، وسنحاول التحكم في المباراة لإيقاف نقاط قوة النصر، لعبور هذه المرحلة".

بدوره، قال لاعب الفريق الأول، عمر كيتا: "إن التحضيرات للمباراة سارت بشكل جيد خلال الأيام الماضية، ومعنويات الفريق عالية، خاصة بعد الفوز الأخير في الدوري، ونخوض مباراة النصر بهدف الاستمرار في الانتصارات، ونعرف فريق النصر الذي يملك إمكانيات كبيرة".

ويذكر أن البطائح، حقق فوزاً مستحقاً الأحد الماضي على ضيفه خورفكان بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الثانية من دوري "أدنوك" للمحترفين، في انتصارٍ جاء بمثابة التعويض لـ "الراقي" في خطف النقاط الثلاث للمباراة، بعد تعثره في الجولة الافتتاحية للدوري أمام العين بالخسارة بنتيجة (1-2).