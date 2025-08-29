يوكانوفيتش.. مواجهة البطائح فرصة للتعديل على تشكيلة النصر

أكد مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش أن مباراة البطائح فرصة لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة "العميد"، ومنح اللاعبين الذين لم يشاركوا في الدوري التواجد على أرضية الملعب، في اللقاء الذي يخوضه "العميد" غداً السبت على ملعبه، في انطلاق كأس رابطة المحترفين الإماراتية "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي".

وقال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحافي للمباراة: "المباراة فرصة لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، والدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين في الدوري".

وأضاف: "المباراتين السابقتين في الدوري، سجلنا هدفين، ولم نستقبل أي هدف، وهذا جيد دفاعياً، لكن لا يزال أمامنا مجال لتحسين الفعالية الهجومية، ونحن نعمل يومياً على تطوير أنفسنا بشكل عام".

من جهته، قال اللاعب موسى نداي: "المواجهة ستكون قوية ومختلفة عن مباريات الدوري، نحن نعمل بجد في التدريبات، ونسعى لتطوير أنفسنا في كل مباراة بهدف تحقيق الانتصار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية".