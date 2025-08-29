ماذا قال مدرب الظفرة عن مباراة الوصل «المتحفز للثأر»؟

أكد مدرب فريق الظفرة، المونتينيغري زيليكو بتروفيتش، احترامه لفريق الوصل ولكافة الفرق المنافسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدفه الدائم يبقى تحقيق الفوز، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الوصل في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقررة عصر غدٍ السبت المقبل على استاد حمدان بن زايد.

وقال المدرب رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول تحقيق الفريق لفوز سهل على الوصل في بطولة الدوري وإمكانية تكراره، وما إذا كانت المباراة ستكون أسهل بغياب عدد من لاعبي الوصل لمشاركتهم مع المنتخب: "الوصل فريق كبير، حتى أن دكة بدلاءه تُعد فريقاً متكاملاً، وبالتالي لن تكون المباراة سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "لكل مباراة ظروفها، والظفرة يحترم الوصل وجميع المنافسين، لكن التركيز دائماً ينصبّ على حصد النقاط الثلاث".

وأوضح بتروفيتش أن فريقه جاهز تماماً من الناحية البدنية والفنية والتكتيكية، لافتاً إلى أن الظفرة قدّم أداءً مميزاً في مباراته الأخيرة بالدوري، غير أن مواجهة الكأس ستكون مختلفة كونها في بطولة أخرى، إلا أن الفريق مطالب باللعب بنفس الأسلوب حتى يتمكن من منافسة فريق قوي مثل الوصل.

وشدد المدرب على أن الأهم بالنسبة له هو الأداء الجيد، لأن تقديم مستوى مميز في أي مباراة يمنح الفريق الثقة والأمل في البقاء بدوري المحترفين.

وأضاف أن أسلوب الدفاع البحت لا يفضّله، كما أن اللاعبين يفضلون النهج الهجومي، لكنه أشار إلى أن الهجوم المستمر طوال المباراة أمر غير ممكن، خاصة في ظل الضغط الذي قد يفرضه الفريق المنافس.

كما أكد أن الظفرة سيواصل مشواره في البطولة بنفس النهج، مذكراً بأن الفريق سبق أن فاز على الوصل في أربع مواجهات من أصل خمس، وأن الطموح في النادي لا يعرف حدوداً.

وعن اعتقاد البعض بأن البطولة تنشيطية، أوضح بتروفيتش أن من غير اللائق لأي مدرب أن يخوض مباراة وهو مقتنع بالخسارة مسبقاً، بل يجب أن تكون العقلية دائماً كيف يمكن تحقيق الفوز، رغم صعوبة الأمر مع وجود ثلاث بطولات في الموسم.

وأضاف أن الأولوية تكمن في تثبيت أقدام الفريق في الدوري، لما لذلك من أهمية في تعزيز خبرة اللاعبين الشباب، خاصة من هم دون الثالثة والعشرين عاماً، الذين يعوّل عليهم النادي في المستقبل القريب.