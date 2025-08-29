يحيى الغساني يقترب من الانتقال لنادي أنجيه الفرنسي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي يحيى الغساني (27 عاماً) اقترب من الإنتقال إلى نادي أنجيه الفرنسي وأصبحت مسألة إتمام الصفقة في انتظار موافقة نادي شباب الأهلي.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الغساني بات ينتظر موافقة إدارة نادي شباب الأهلي على العرض خاصة أن لديه الرغبة الكاملة في خوض هذه التجربة الأوروبية المثيرة لتعزيز حظوظه في تطوير نفسه، وإعادة انتاج نفسه كلاعب عالمي بدلاً من البقاء في دكة البدلاء كونه لا يلعب بشكل أساسي.

وشارك صانع الألعاب الغساني هذا الموسم لمدة 28 دقيقة فقط، من خلال الجولتين الماضيتين من دوري المحترفين، بعدما نزل بديلاً في الدقيقة 69 أمام الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين مقابل لاشيء.

وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادي أنجيه بات ينتظر رد نادي شباب الأهلي خلال الـ 48 ساعة المقبلة التي ستكون حاسمة للصفقة، أي قبل 31 من اغسطس الجاري، وهو موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي.

يذكر أن مدرب المنتخب الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين كان قد استدعى الغساني لتشكيلة المنتخب الحالية التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام سوريا والبحرين يومي 4 و8 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات "الأبيض" لخوض تصفيات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.