«الأولمبي» يستعد لمواجهة غوام في تصفيات آسيا

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته في أبوظبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، إذ يدشّن أولى مبارياته بمواجهة منتخب غوامو في الثالث من الشهر المقبلو على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبَي هونغ كونغ وإيران.

وكان منتخب غوام قد وصل إلى أبوظبي، أمس، تحضيراً للتصفيات، التي تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن مدرب المنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي، أعلن قائمة المنتخب التي تضم: خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار لحراسة المرمى، ومبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكونور، وهزاع شهاب في الدفاع، وسولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل للوسط، وجونيور ندياي، وغيث عبدالله، مايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان في الهجوم.