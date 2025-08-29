كوزمين: باب الانضمام إلى المنتخب لم يغلق

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن قائمة المنتخب الحالية لم تشهد أي تغييرات كبيرة عن القائمة السابقة التي شاركت في المعسكر الخارجي الأخير بالنمسا، وذلك تحضيراً للاستحقاق المرتقب، وهو خوض مباراتين أمام منتخبَي عُمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن باب الانضمام إلى المنتخب لم يغلق، مشدداً على أن الأولوية في الاختيارات ستكون للاعبين الذين يلعبون مع فِرَقهم في مباريات الدوري الإماراتي، ومؤكداً أن طموحهم هو التأهل إلى كأس العالم.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية، خلال التدريب الذي أجراه المنتخب، أمس: «أمامنا مباراتان قويتان مع منتخبَي عمان وقطر، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم، وسنبذل أقصى ما عندنا لبلوغ كأس العالم».

وأثنى كوزمين على نجاح المعسكر الأخير الذي أقيم في النمسا، وخاض المنتخب خلاله مباراتين أمام فريقَي ليتشي الإيطالي وبرافو السلوفيني، مشيراً إلى أنه كان مرتاحاً للروح التي أظهرها اللاعبون، وردة فعلهم، وانضباطهم والتزامهم في التدريبات اليومية التي تخللت المعسكر.

وتطرق مدرب المنتخب إلى العناصر الجديدة في المنتخب، ومدى إمكانية استفادة المنتخب من وجودهم، خصوصاً على صعيد المهاجم محمد عوض الله وبقية العناصر التي وُجدت أيضاً في معسكر النمسا، مؤكداً أن التحضيرات تسير بشكل جيد، وأنهم يسعون للاستفادة من فترة المعسكر الحالي، وكذلك خوض مباراتين وديتين أمام منتخبين قويين مثل سورية والبحرين.

وأكد مدرب المنتخب أن أمامهم مرحلة مهمة وصعبة، تتطلب التحضير والاستعداد الجيد، وأن خوض مباريات ودية في هذه المرحلة يدخل ضمن فترات الإعداد، وذلك للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم.

وأجرى المنتخب الوطني على ملعب نادي ضباط شرطة دبي تدريبه الرابع منذ تجمعه الأخير خلال المعسكر، الذي بدأ يوم 25 الجاري ويستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي سورية والبحرين، يومَي الرابع والثامن من الشهر المقبل، تحضيراً للقاء عمان وقطر.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين المختارين في القائمة، باستثناء اللاعب محمد عوض الله، الذي سينضم إلى المعسكر 31 الجاري، علماً بأن اللاعب يشارك حالياً في الدوري البولندي، بعدما تمت إعارته من ناديه العين.

وتركزت التدريبات على الجوانب الخططية والتكتيكية، ومدى استيعاب اللاعبين للخطط والطريقة التي ينتهجها كوزمين، كما أدى اللاعبون التدريبات بجدية وروح معنوية عالية، والتزام كبير، انطلاقاً من حرصهم على الاستفادة من فترة الإعداد الحالية.

وتضم القائمة الحالية للمنتخب 27 لاعباً، بعد انضمام حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي إلى صفوف المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة معه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وشملت القائمة الحالية اللاعبين: خالد عيسى، وعلي خصيف، وفهد الظنحاني، وساشا إيوكوفيتش، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وماركوس مليوني، وخليفة الحمادي، وروبن فيليب، وعلاء الدين زهير، وإريك دي ميزييس، وعلي صالح، ولوان بيريرا، وحارب عبدالله، وزايد سلطان، وماكنزي هانت، ومحمد عوض الله، ومحمد عبدالباسط، ونيكولاس خيمينيز، وغاستون سواريز، وعبدالله رمضان، ويحيى الغساني، وفابيو دي ليما، وكايو لوكاس، وبرونو وأوليفيرا، والفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.