حكم نهائي.. براءة بلاتيني وبلاتر

أعلنت محكمة في سويسرا حكماً نهائياً يقضي ببراءة نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، الفرنسي ميشال بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، السويسري جوزيف سيب بلاتر، في قضية الاحتيال الشهيرة، لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أمس: «يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه»، ليوافق بذلك على «الحكم الصادر في محكمتَي الدرجتين الأولى والثانية».

وكان بلاتيني قد صرّح بعد قرار الاستئناف: «أعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من تولي رئاسة الفيفا»، معتبراً أنه «تقدّم في السن» من أجل تولي مسؤوليات جديدة.