كايو: الوحدة يريد كل ألقاب الموسم

أكد لاعب الوحدة والمنتخب الوطني، كايو كانيدو، أن «العنابي» يبحث عن الفوز بكل ألقاب الموسم الحالي، وعلى وجه الخصوص دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الفريق يمتلك كل الأدوات لتحقيق تطلعات جمهوره المتعطش للتتويج باللقب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الوحدة يمتلك تشكيلة متوازنة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، وبإمكان اللاعبين إسعاد الجمهور»، متمنياً أن يلعب دوراً في تحقيق أهداف النادي هذا الموسم.

وأضاف: «بعد كل هذه السنوات، أشعر بسعادة كبيرة لوجودي مع الوحدة، أنا في حالة جيدة بدنياً ونفسياً، وكل ما أتمناه هو أن أواصل العمل بجد لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية، وكذلك تقديم الإضافة المطلوبة مع المنتخب الوطني».

وأكد كايو كانيدو رضاه عن أداء فريقه أمام شباب الأهلي في قمة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، مؤكداً أن الوحدة قدم مباراة قوية، رغم عدم ترجمة الفرص إلى أهداف، مشيراً إلى أن «العنابي» أظهر شخصية قوية تؤهله للمضي قدماً نحو الفوز باللقب.