الإمارات تحرز 3 ميداليات سباحة عربية في المغرب

حقق منتخب الإمارات للسباحة انطلاقة قوية في منافسات بطولة العرب للسباحة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل.

وفاز السباح حسين شوقي بالميدالية الذهبية لسباق 50 متراً فراشة تحت 18 سنة، فيما أحرز زميله رحيم طلبة الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة تحت 18 سنة، كما أضاف المنتخب ميدالية فضية أخرى في سباق التتابع 4×100 متر حرة مختلط، ليرفع حصيلته إلى ثلاث ميداليات مع انطلاقة البطولة.