كأس الرابطة.. شباب الأهلي الأكثر تتويجاً والجزيرة «فخر الهجوم»

يدشن 12 نادياً النسخة الجديدة لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم 2025-2026، على مدار يومَي غد وبعد غد، بنظام الذهاب والإياب، فيما يغيب كل من الجزيرة (حامل اللقب) وشباب الأهلي وصيفه عن هذه المرحلة، بفضل الاستثناء الممنوح لهما بحكم وصولهما إلى نهائي النسخة الماضية.

وتأتي البطولة هذا الموسم كاختبار حقيقي، يكشف عمق تشكيلات الفِرَق وقدرتها على التوازن بين الاستحقاقات المختلفة، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للأندية الطامحة من أجل صناعة المفاجآت وإضافة أسمائها إلى قائمة المتوجين.

وتحمل المسابقة مجموعة من الأرقام القياسية، ما يمنح الانطلاقة نكهة خاصة، حيث تخوض الفرق تحديات لا تقل إثارة عن استهلالية دوري أدنوك للمحترفين، التي تجاوزت التوقعات من ناحية الندية والمنافسة.

وتكشف لغة الأرقام الطابع المتنوع للبطولة، فمن ناحية عدد الأندية التي توجت بها عبر تاريخها فقد وصلت إلى مجموعة أبطال مختلفين، ما يعكس توازناً في فرص التتويج، وقدرة بعض الفرق على كسر الهيمنة بخلاف بطولة الدوري، ويتصدر شباب الأهلي القائمة بخمسة ألقاب، يليه الوحدة بثلاثة ألقاب، والعين (لقبان)، ومثلهما للجزيرة والنصر، وبطولة واحدة لكل من الشارقة وعجمان.

وعلى صعيد الانتصارات، يبرز الوحدة كأكثر الفرق تحقيقاً للفوز، بعدما وصل إلى 57 انتصاراً، متقدماً بفارق ضئيل عن العين الذي حقق 55 انتصاراً، وشباب الأهلي الذي فاز في 54 مباراة، فيما يتساوى الجزيرة والوصل عند 53 انتصاراً لكل منهما، ويأتي النصر بعد ذلك بـ49 فوزاً، وهو ما يعكس تقارباً كبيراً بين القوى التقليدية للبطولة.

ومنذ أن رفع العين الكأس في موسم 2008-2009 كأول بطل في تاريخ البطولة، ارتبط اسم هذه المسابقة بالغزارة التهديفية والمنافسة القوية، إذ لعبت عبر تاريخها 731 مباراة، شهدت تسجيل 2192 هدفاً بمعدل ثلاثة أهداف في كل مباراة، ما يجعل البطولة على بعد ثمانية أهداف فقط من بلوغ حاجز 2200 هدف، وهو رقم مرشح للتحقق مع انطلاقة النسخة الحالية.

ويتفوق الجزيرة، حامل لقب النسخة الماضية، في الجانب الهجومي، إذ يتصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً عبر تاريخ البطولة برصيد 222 هدفاً، متقدماً على شباب الأهلي الذي أحرز 211 هدفاً، بينما يحتل العين المركز الثالث بـ199 هدفاً، يليه الوحدة بـ198، ثم الوصل بـ184 هدفاً.

وعلى المستوى الدفاعي، يظهر الوصل كأكثر الفرق حفاظاً على نظافة شباكه، بواقع 39 مباراة من دون أهداف، متفوقاً بفارق مباراة واحدة على الوحدة الذي حافظ على شباكه 38 مرة، في حين نجح النصر في الخروج بشباك نظيفة في 36 مواجهة، يليه شباب الأهلي بـ34 مباراة، ثم العين بـ32، والجزيرة بـ28، وهو ما يعكس طبيعة تنافسية تجمع بين القوة الهجومية والتماسك الدفاعي.

ولا تقل إثارة المشهد الفردي عن الجماعي، إذ يتصدر المهاجم سبستيان تيغالي قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 37 هدفاً، لكن نجم الوصل فابيو ليما بات قريباً جداً من معادلته أو تجاوزه، بعدما وصل إلى 34 هدفاً حتى الآن.

وتكمن المفارقة في أن ليما استطاع أن يحرز 15 هدفاً في آخر 20 مباراة له بالبطولة، وهو ما يجعله مرشحاً بقوة لاعتلاء الصدارة التاريخية خلال النسخة الحالية، ورسم فصل جديد في تاريخ المسابقة.

بطولة بـ «مسارين»

تلعب الفِرَق المشاركة في كأس رابطة المحترفين ذهاباً وإياباً في الدور الأول عبر مسارين، فيلتقي في الأول النصر مع البطائح، والفائز منهما سيواجه شباب الأهلي، فيما يتقابل الفائز من الشارقة ودبا مع الفائز من العين وكلباء.

ويلعب في المسار الثاني الجزيرة (حامل اللقب) مع الفائز من الوصل والظفرة، ويلتقي الفائز من الوحدة وعجمان مع الفائز من بني ياس وخورفكان.

وتستكمل المباريات عبر المسارين المحددين بالدورين ربع النهائي ونصف النهائي، ذهاباً وإياباً، إلى حين الوصول إلى المواجهة الختامية، التي تقام من مباراة واحدة على أرض محايدة، تحدد لاحقاً.