منتخب الدراجات للمضمار يحصد فضية آسيوية  

حقق منتخب الإمارات للدراجات إنجازاً جديداً في مشاركته ببطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد فوز الفريق، المكوّن من محمد المطيوعي، وأحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، بالمركز الثاني، والتتويج بالميدالية الفضية في سباق المطاردة للفرق، لتكون هذه الميدالية الأولى للمنتخب في البطولة.

وتقام بطولة كأس آسيا للمضمار خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، وسط أجواء حماسية وتفاؤل كبير بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تواكب الطموحات.

ويشارك المنتخب بتشكيلة تضم نخبة من الدراجين، هم: أحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد المطيوعي، ويوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، وعلي ناصيرائي، وسيف الغاوي، وذلك تحت إشراف المدرب، بدر ثاني، ومدير المنتخبات، محمد بن شفيع، وبدعم طاقم فني وطبي.