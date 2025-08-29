اتحاد السلة الجديد يوزّع «حقائبه» الإدارية

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أمس، اجتماعه الأول بمقره في دبي، بعد انتخاب مجلس إدارته الجديد برئاسة عبداللطيف الفردان، تم خلاله توزيع الحقائب الإدارية للدورة الانتخابية 2024-2028.

ورحّب الفردان بأعضاء المجلس الجديد، وتوجه بشكره لأعضاء الجمعية العمومية.

كما شكر الفردان أعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود وعمل دؤوب في سبيل اللعبة، متمنياً في الوقت ذاته للأعضاء الجدد دورة انتخابية تنهض بمستوى اللعبة.

وجاءت المناصب الإدارية بمنح سالم المطوع مهام الأمين العام، وحمدان الزعابي منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة (3X3)، فيما مُنح فريد القيوني مهام رئيس اللجنة المالية، وليتولى علي الأمير مهام رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، ومحمد صالح رئيس لجنة الحكام والقانون، وإبراهيم الحتاوي رئيساً للجنة الفعاليات المجتمعية، وغالية المازمي مهام رئيس اللجنة النسائية.

كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، المكون من عبداللطيف الفردان رئيساً، وفريد القيواني نائباً، وعضوية كل من سالم المطوع، وحمدان الزعابي، وعلي الأميري.