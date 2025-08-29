اتحاد الجوجيتسو يوقّع شراكة مع «كيو موبيليتي»

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كيو موبيليتي»، المتخصصة في حلول التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، تنضم بموجبها إلى قائمة الشركاء الرئيسين للاتحاد.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر «كيو موبيليتي» دعماً استراتيجياً لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تُعد إحدى أبرز البطولات على أجندة الاتحاد، وتستقطب مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيس لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في العاصمة أبوظبي، حيث وقّعها كل من نائب رئيس الاتحاد، محمد سالم الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو موبيليتي»، محمد حسين كرمستجي، بحضور نائب الرئيس الأول للتسويق وتجربة المتعاملين، دلال إبراهيم الرئيسي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد حسين المرزوقي.