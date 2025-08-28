مزاد جمعية الإمارات للخيول العربية 5 سبتمبر المقبل

تشارك جمعية الإمارات للخيول العربية في فعاليات النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري حتى السابع من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، كما تنظم مزاداً للخيول العربية في الخامس سبتمبر المقبل عند الساعة الثانية ظهراً، حضورياً وإلكترونياً، عبر التطبيق أو موقع الجمعية، بمشاركة 33 خيلا، بالإضافة شبوتين من" ع ج ردمان"، و "شنغهاي اي ايه"، بجانب ورش تثقيفية موجهة لملاك ومحبي الخيل، تتناول آليات تسجيل وتوثيق الخيل، وشروط المشاركة في بطولات جمال الخيل، إلى جانب التعريف بالتطبيق الرقمي والموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.

وتقام أيضاً ورشة عمل متخصصة في تصنيع السرج العربي التقليدي “المعرقة”، والنسخة الثالثة من “مسابقة العارض الإماراتي”، ومسابقة “التشوليب”، ومسابقة في الخط العربي، بالإضافة إلى “جائزة مزيون الأوصاف”، التي تنظم بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، لاختيار أجمل اسم عربي أصيل لمولود خيل محلي من فئة الأمهار والمهرات.

وتشمل الفعاليات أيضاً عروض "الطلق الحر" بالتعاون مع عدد من ملاك ومربي الخيل العربية، إلى جانب عروض “ترويض الخيل”، وعرض فرقة “التشوليب” التابعة لفرسان شرطة أبوظبي، إضافة إلى مزاد للخيل العربية لفئة الجمال، بمشاركة نخبة من الخيول الحائزة على مراكز متقدمة في البطولات المحلية والدولية.

وأكد المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية محمد أحمد الحربي أن مشاركة الجمعية هذا العام تأتي ضمن رؤية متكاملة تعكس حرص الدولة على دعم رياضة الفروسية والحفاظ على سلالات الخيل العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن الجمعية تواصل حضورها الفاعل في المعرض منذ انطلاقته، عبر شراكة راسخة ومشاركة متجددة، تُثري تجربة الزوار، وتسلّط الضوء على مكانة الخيل العربية في ثقافة الدولة وهويتها الوطنية، لافتاً إلى أن المعرض يمثل منصة دولية بارزة للتعريف بجمال الخيل العربية، وقيمتها التراثية والثقافية، في إطار الجهود المستدامة لصون هذا الإرث العريق.