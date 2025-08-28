شباب الأهلي يتعاقد مع ميرساد.. ويقابل الاتفاق

أعلن نادي شباب الأهلي، على حسابه الرسمي في منصة "إكس" التعاقد مع الإيراني ميرساد سيفي (22 عاماً)، على أن يتم قيده ضمن فئة "اللاعب المقيم".

وأكد شباب الأهلي، أن التعاقد مع ميرساد، يمثل خطوة جديدة في تعزيز صفوف "فرسان دبي" بأفضل المواهب الشابة.

وفي سياق منفصل، أعلن نادي شباب الأهلي، عن خوضه في الخامسة و55 دقيقة من عصر يوم غدٍ الجمعة، لمباراة ودية على ملعبه "استاد راشد" تجمعه مع نادي الاتفاق.